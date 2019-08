Ryan Lochte è tornato in gara dopo oltre un anno di assenza dalle gare ufficiali. Il sei volte Campione Oimpico è sceso in vasca in occasione dei Campionati Statunitensi andati in scena a Palo Alto (California), il quasi 35enne (spegnerà le candeline tra due giorni) ha nuotato i 200 misti in 1:57.88 e ha così ottenuto il minimo per partecipare ai Trials che metteranno in palio i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Il vincitore di 18 titoli iridati, attualmente lontano 4 secondi dal suo record mondiale, è reduce da tre stagioni estremamente complicate: venne sospeso per 10 mesi dopo essersi inventato una falsa rapina presso una pompa di benzina a Rio de Janeiro in occasione delle Olimpiadi 2016, nel maggio 2018 incappò in una squalifica di 14 mesi inflittagi dall’agenzia antidoping statunitense per un’endovena vietata.

Ryan Lochte ora è davvero tornato e cerca una risalita molto difficile come ha dichiarato nella conferenza stampa che ha fatto seguito all’evento:

" Lo sto facendo per me e per la mia famiglia, voglio disputare la mia quinta Olimpiade e spero di salire sul podio. Tutto quello che faccio fuori e dentro la piscina è per la mia famiglia. Ora sono nati i miei figli Caiden e Liv, non sono la stessa persona di tre anni fa. Sono qui solo per gareggiare e ho fissato i miei obiettivi per il 2020. "