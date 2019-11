Scozzoli: "Europeo? Il livello è alto, ma vado per giocarmi una medaglia"

" Sono sicuramente positivo, vado all'Europeo per giocarmi le medaglie. Il livello medio si alza sempre di più, soprattutto nella rana, quindi sarà veramente importante essere al top della condizione "

Lo ha detto Fabio Scozzoli, parlando a LaPresse a margine della presentazione della tappa di Londra dell'International Swimming League, in vista degli Europei di nuoto in vasca corta in programma a Glasgow dal 4 all'8 dicembre.

"Devo capire un po' il mio stato di forma, abbiamo lavorato tanto in questo periodo, anche in modo un po' diverso considerando anche tutto questo avvicendamento di gare - ha spiegato il ranista azzurro - Può essere molto positivo. Devo ammettere di aver sentito un po' di stanchezza in certi periodi di allenamento, ora ho bisogno di scaricarmi, di riposare e vedere un po' come tutto viene messo insieme".