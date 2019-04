Silvia Scalia realizza il nuovo record italiano dei 50 dorso agli Assoluti di Riccione

Inizio fulminante nella seconda giornata degli Assoluti di nuoto a Riccione, validi per la qualificazione ai Mondiali 2019 in Corea del Sud (2-28 luglio). Silvia Scalia, nelle batterie dei 50 dorso donne, ha stabilito infatti il primato italiano della distanza di 27″91, migliorando il precedente record di Carlotta Zofkova di 27″94. Una prestazione molto convincente per l’atleta originaria di Lecco. Azzurra che però dovrà scendere ulteriormente per centrare il pass per la rassegna iridata estiva, visto il tempo limite imposto dalla FIN di 27″7. Tuttavia il riscontro odierno può far presagire un risultato ancora migliore nelle finali pomeridiane, in una gara nella quale anche la gestione mentale è particolarmente importante.