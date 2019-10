E’ una Simona Quadarella da record quella scesa in acqua nel meeting dell’Aquaniene a Roma. La Campionessa del Mondo in carica ha stabilito il nuovo record italiano nei 1500 stile libero, abbassando il cronometro fino a 15’35”82.

Davvero un risultato eccezionale quello della nuotatrice romana, che si è esaltata nella sua città dopo il rientro dal collegiale in altura a Livigno. Proprio lo scorso anno Quadarella aveva nuotato nello stesso meeting in 15’44”76, ben nove secondi in più del tempo appena timbrato, che è comunque più basso di 5 secondi del suo precedente primato di 15'40''89, nuotato a Gwangju lo scorso luglio.

Quadarella, dunque, già in grandissima forma e che ora gareggerà a Genova nel weekend dell’8-9 Novembre e successivamente agli Europei in vasca corta a Glasgow, dove difende i tre ori della scorsa edizione.