Penultima giornata di finali ai Mondiali di nuoto di Gwangju. E le emozioni non mancano.

Primo oro per Sjoestroem

Sarah Sjoestroem è medaglia d'oro nella finale dei 50 farfalla femminili ai Mondiali di nuoto a Gwangju. La svedese chiude con il tempo di 25.02, precedendo l'olandese Ranomi Kromowidjojo, argento in 25.35 e l'egiziana Farida Osman, bronzo in 25.47. E' l'unica nella storia ad aver totalizzato tre ori consecutivi in questa disciplina; questo coincide con il suo primo oro nella manifestazione coreana. Nel complesso, il podio è lo stesso di Budapest 2017.

Dressel, due ori in tre quarti d'ora

Straripante Caeleb Dressel: lo statunitense si impone nella finale dei 50 sl con il tempo di 21.04, nuovo record dei campionati, precedendo il brasiliano Bruno Fratus e il greco Kristian Gkolomeev, argento ex aequo in 21.45. Non contento, tre quarti d'ora dopo circa si ripete nella finale dei 100 farfalla, questa volta senza record, davanti ad Andrei Minakov (+1.17) e Chad le Clos (+1.50). COsì facendo, Dressel ottiene la sua quinta medaglia d'oro in questa rassegna iridata.

Bene le azzurre nelle semifinali dei 50 rana

Continua la buona progressione delle nostre raniste nelle menifinali della distanza più breve. questa volta il miglior tempo è di Lilly King (29.84) davanti a Yulia Efimova (+0.28), ma la sorprendente Benedetta Pilato è ancora sul podio virtuale con il terzo crono (30.17, peggiorando il crono del mattino) e Martina Carraro le è subito alle spalle in 30.23.

Panziera quarta nei 200 dorso, fuori Sabbioni

Sfuma la medaglia per Margherita Panziera nei 200 dorso. La gara viene vinta dalla giovane Regan Smith, davanti a McKeown e Masse. L'azzurra accumula 2.98 di distacco, a soli 5 centesimi dal podio. fuori dalla finale dei 50 dorso Simone Sabbioni: il suo è il 14° tempo, a 0.71 dal leader Kolesnikov.

Oro nella 4x100 sl mista con record agli USA di Dressel, Italia in coda

Nella 4 x 100 sl mista, l'Italia centra un buon risultato in termini di tempi, ma non di posizione: è ottava con il gruppo formato da Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Ilaria Bianchi e Federica Pellegrini. Gli azzurri sono in crescita, ma le altre Nazioni sono troppo forti: oro con record del mondo (3:19.40) agli Usa di Dressel - ancora lui (è il sesto della rassegna, il terzo di giornata) - Apple, Comerford e Manuel.; l'argento va all'Australia, terza la Francia.