Sun Yang è colpevole! Squalificato per 8 anni dal Tas per aver infranto le regole antidoping

Sun Yang è stato squalificato per 8 anni per aver infranto le regole antidoping: notizia importante e pesantissima per il campione cinese di nuoto, che è stato dichiarato colpevole dal Tas, il tribunale arbitrale dello sport.

Il cinese, campione olimpico a Londra e Rio de Janeiro, si era dichiarato innocente al Tas, giustificando il fatto delle provette provette di sangue distrutte a martellate durante un controllo a sorpresa, avvenuto a casa sua, il 4 settembre del 2018. Ma la sua giustificazione non è stata considerata valida.

Seconda (e ultima) squalifica: addio Tokyo

Sun è stato tre volte campione olimpico e ha scontato una squalifica di tre mesi nel 2014, questa risulta essere la sua seconda squalifica che di fatto pone fine alla sua carriera escludendolo dai Giochi olimpici di Tokyo.