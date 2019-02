Svolta nel caso Bortuzzo: due sospettati in arresto. E Manuel scrive agli amici Paltrinieri e Detti

Svolta nel caso di Manuel Bortuzzo, la promessa del nuoto veneto rimasto ferito in una sparatoria sabato scorso quasi certamente per uno scambio di persona. Due pregiudicati sono stati arrestati con l’accusa di essere sospettati dell’agguato: si tratta del 24enne Lorenzo Marinelli e del 25enne Daniel Bazzano. I due fermati avrebbero ammesso di aver colpito il giovane nuotatore "per un errore", pensando di affrontare un ragazzo con cui avevano ingaggiato una rissa in precedenza.

Nel frattempo nella giornata odierna, i familiari hanno comunicato il tremendo verdetto riguardo alla sue condizioni di salute a Manuel che, si è risvegliato dopo l’emoraggia polmonare rimarginata, ed ha parlato con i famigliari, la fidanzata Martina e i tanti amici che sono accorsi per fargli visita nella stanza del San Camillo.

Fatti coraggio mamma, ora per me inizia un altro allenamento” le prime parole che ha riferito alla madre provata, come ha raccontato il presidente della Federnuoto Paolo Barelli che ha anche rivelato un altro simpatico retroscena, ovvero gli sms che Bortuzzo ha inviato ai compagni Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti, attualmente in raduno in Sierra Nevada: “Quando torno vi faccio un c... così”.

" A Manuel abbiamo detto della sua paralisi, non ha pianto – ha raccontato ai cronisti presenti al San Camillo, il papà Franco - noi non smettiamo di sperare, lo porteremo in un centro specializzato e lui tornerà alla sua vita. Tornerà a camminare, come promesso. E da adesso la sua famiglia è l’Italia, lui è il figlio d’Italia. "

Le condizioni generali di Manuel Bertuzzo sono buone e il quadro generale è in miglioramento. Ora tutti guardano con fiducia alla lunga riabilitazione che potrà iniziare una volta escluso, in maniera definitiva, il pericolo di vita.