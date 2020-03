Il nuoto a Tokyo 2020: gare, regolamento e calendario della rassegna olimpica

Sede e gare

Le competizioni del nuoto si terranno all'Olympic Acquatic Centre di Tokyo dal 25 luglio al 6 agosto. Le due gare in acque libere, invece, verranno disputate all'Odaiba Marine Park. In tutto sono 37 gli eventi in programma: 18 maschili, 18 femminili e uno misto. Le novità rispetto a Rio 2016 sono gli 800 stile libero uomini, i 1500 stile libero donne e la staffetta 4x100 mista mista. Le finali si terranno nella mattina giapponese (notte fonda italiana).

Regolamento di qualificazione

Per qualificarsi ai Giochi, gli atleti devono nuotare sotto i minimi stabili dalla Federazione internazionale (la FINA). Per le gare individuali, i tempi devono essere conseguiti tra il 1° marzo 2019 e il 29 giugno 2020 e realizzati in qualsiasi competizione riconosciuta dalla FINA. Per quanto riguarda le staffette, ci saranno 16 squadre al via. Dodici hanno staccato il pass ai Mondiali di Gwangju, le restanti quattro usciranno nel periodo di qualificazione che si concluderà il 31 maggio 2020, quando verranno ammessi i quattro migliori tempi. Per ogni gara individuale, ogni Nazione potrà schierare al massimo due atleti mentre nelle staffette ci sarà al via una squadre per Paese. Nella gare in acque libere ci saranno 25 atleti al via: i migliori 10 del Mondiale 2019, 9 uscenti dalla successiva gara di qualificazione, 5 in rappresentanza di ogni continente legato alla FINA e uno riservato al Giappone nel caso non ci fossero qualificati del paese ospitante nei criteri precedenti.

Calendario (finali)

26 luglio - 4x100 stile libero donne, 400 misti donne, 400 misti uomini, 400 stile libero uomini

27 luglio - 100 farfalla donne, 4x100 stile libero uomini, 400 stile libero donne, 100 rana uomini

28 luglio - 100 dorso donne, 100 rana donne, 200 stile libero uomini, 100 dorso uomini

29 luglio - 200 stile libero donne, 200 misti donne, 200 farfalla uomini, 1500 stile libero donne, 4x200 stile libero uomini

30 luglio - 200 rana uomini, 100 stile libero uomini, 4x200 stile libero donne, 200 farfalla donne, 800 stile libero uomini

31 luglio - 200 rana donne, 200 misti uomini, 100 stile libero donne, 200 dorso uomini

1° agosto - 800 stile libero donne, 4x100 misti, 100 farfalla uomini, 200 dorso donne

2 agosto - 1500 stile libero uomini, 50 stile libero donne, 4x100 misti uomini, 4x100 misti donne, 50 stile libero uomini

5 agosto - 10 km acque libere donne

6 agosto - 10 km acque libere uomini

L'Italia

Al momento gli atleti e le squadre azzurre sicure di partecipare a Tokyo 2020 sono: Nicolò Martinenghi (100 rana), Simona Quadarella (1500 stile libero), Margherita Panziera (200 dorso), Gregorio Paltrinieri (1500 stile libero e 10 km), Rachele Bruni (10 km), Mario Sanzullo (10 km), la 4x100 stile libero uomini, la 4x100 mista mista, la 4x200 stile libero uomini e la 4x100 mista donne. Gente come Federica Pellegrini, Gabriele Detti, Martina Carraro, Arianna Castiglioni, Benedetta Pilato e Fabio Scozzoli avrebbe dovuto cercare il pass ai Campionati primaverili in programma tra il 17 e il 21 marzo, ma l'emergenza coronavirus ha costretto a cancellare l'evento. Da capire i nuovi criteri, ma il direttore tecnico Cesare Butini potrebbe anche formare la squadra in base ai risultati dei mondiali di Gwangju 2019.

Atleti da seguire

Di fenomeni, il nuoto, ne è sempre stato affollato e anche Tokyo non farà eccezione. Vero, per la prima volta da Atlanta 1996 non ci sarà Mr. Olimpiade Michael Phelps, ma il parterre sarà comunque luminoso: da Adam Peaty a Gregorio Paltrinieri, da Katie Ledecky a Sarah Sjoestrom e Katinka Hosszu. Ma soprattutto sarà l'ultima recita a cinque cerchi di Federica Pellegrini, la nostra Divina del nuoto. Alla quinta e ultima Olimpiade, col sogno credibile di tornare sul podio dopo due edizioni con l'amaro in bocca. Da campionessa iridata nei suoi 200 stile libero, può farci sognare ancora una volta.

Storia

Il nuoto è presente ai Giochi olimpici fin dalla prima edizione della rassegna moderna (Atene 1896), mentre le donne ha debuttato a Stoccolma 1912. Nelle prime edizioni non si gareggiò in piscina ma in acque libere. La piscina di 50 metri con le corsie venne introdotta nel 1924. Dalle sole due gare della prima Olimpiade si è passati alle 19 per genere di quelle attuali, perdendo per strada altre 18 specialità. Dopo l'atletica, è lo sport con più gare alle Olimpiadi. Il Paese più vincente sono gli Stati Uniti, con 553 medaglie (246 d'oro). L'Italia è al 17esimo posto della graduatoria con 5 ori, 5 argenti e 12 bronzi. L'atleta più medagliato è Michael Phelps, che vanta 23 ori, 3 argenti e 2 bronzi in cinque partecipazioni. Come lui nessuno mai, uomini o donne non fa differenza, rassegne invernali incluse.