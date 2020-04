Panziera: "Mondiali e Olimpiadi nello stesso anno? Una forzatura, daremo priorità a Tokyo"

2’06″59 il tempo che aveva stabilito Margherita Panziera nella finale degli Assoluti invernali di Riccione. Un piazzamento assai significativo che le aveva permesso di centrare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Sfortunatamente il coronavirus ha cambiato le carte in tavola, con gli atleti costretti a reinventare una preparazione in vista del 2021, un anno molto particolare considerando che si disputeranno anche i Mondiali.

Margherita, le Olimpiadi sono rinviate al 2021. Come l'avete presa?

" C’era da aspettarselo. Diciamo che la notizia mi ha fatto piacere. In questo momento la priorità è la nostra salute e quindi non credo si sarebbero riuscite a fare delle Olimpiadi in sicurezza nelle date originarie. Poi c’è anche il fatto che molti atleti non si stanno allenando quindi ci sarebbe stata una disparità nella preparazione. L’idea, quindi, di posticiparle di un anno ci dà la tranquillità di poterci allenare per fare una stagione regolare, sperando che la situazione si sia risolta "

Sei riuscita ad allenarti in questo periodo?

" Sì, noi ragazzi dell’Aniene siamo fortunati perché possiamo continuare la preparazione nell’impianto dell’Acqua Acetosa, gestito dal CONI, e ci alleniamo solo una volta al giorno e in fasce orarie diverse, in maniera tale che ci sia una sola persona per corsia. Ovviamente, non è l'ideale, ma tutto questo è legato al problema coronavirus "

Mondiali e Olimpiadi nel 2021: come ci si prepara adesso?

" Sicuramente è complicato perché viene a mancare un obiettivo certo. Per noi sotto il profilo motivazionale, e per chi ci allena che non sa come impostare la preparazione. Per ora cerchiamo di mantenere un certo regime in maniera tale che quando potremo riprendere con i nostri soliti allenamenti non saremo troppo indietro. Bisognerà capire che cosa deciderà la Federazione internazionale riguardo ai prossimi eventi e noi poi stabiliremo il da farsi "

" Fare Mondiali e Olimpiadi nello stesso anno, la vedo un po’ come una forzatura perché sarebbe ripetere la stessa gara due volte. Guardandola soprattutto dal punto di vista della preparazione è chiaro che probabilmente si dovrà fare una scelta, privilegiando i Giochi, e quindi la rassegna iridata avrebbe più una valenza come fosse una gara di passaggio. Per fare un esempio, è un po’ quello che solitamente accade negli Europei nell’anno olimpico. Per cui, attendiamo le decisioni della Fina "

Come stai vivendo questi giorni di tensione?

" Siamo in una situazione di emergenza sanitaria che non abbiamo mai visto. La tensione è molto alta e credo appunto che la priorità sia la salute, rispettando le decisioni governative. Personalmente nel tempo libero studio e quindi sicuramente riesco a trovare cose da fare. Sulla situazione penso che si possono organizzare delle iniziative (raccolte fondi ad esempio) per sostenere gli ospedali e i loro operatori. Da parte nostra, come detto, oltre che il rispetto delle regole, è necessario non farsi prendere dal panico e accettare il più lucidamente possibile ciò che sta accadendo, anche se chiaramente non è affatto facile, pensando comunque che ne usciremo "