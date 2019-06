Trofeo Settecolli: Federica Pellegrini terza nei 100 sl con il primato stagionale

Federica Pellegrini continua nel suo spettacolo al Foro Italico in Roma. A 10 anni di distanza da quel che fu nella vasca capitolina, ricordando i due magnifici ori iridati nei 200 e 400 stile libero, la nostra portacolori si è esibita nei 100 stile libero del Trofeo Settecolli 2019 e il 53″66 è valso il suo primato stagionale, migliorando quel che seppe fare a Riccione (53″72). Il 53″66 di oggi è figlio di un’atleta che si diverte a nuotare, che prova il passaggio veloce, e lotta nello spalla in una gara che per tanti motivi non può essere sua.

Il risultato odierno, tenuto conto del periodo di carico per i Mondiali 2019 in Corea del Sud (21-28 luglio), è da accogliere con il sorriso e rilancia le quotazioni soprattutto pensando ai 200 stile libero, la sua vera specialità. Per la cronaca, la gara è stata vinta dalla danese Pernille Blume che in 53″44 ha regolato l’olandese Femke Heemskerk (53″54) e proprio l’azzurra. “Una bella gara, sono molto soddisfatta del mio crono perché credevo di subire un distacco maggiore. Bene così“, le parole ai microfoni della Rai della veneta.