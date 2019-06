Trofeo Settecolli: Margherita Panziera regale nei 200 dorso, sconfitta ancora la Hosszu

Margherita Panziera non vuol proprio saperne di andare piano. Nella finale dei 200 dorso donne del Trofeo Settecolli 2019, la veneta ha sciorinato un’altra prestazione delle sue, aggiudicandosi la sfida contro l’ungherese Katinka Hosszu e toccando la piastra in 2’06″87 (nuovo record della manifestazione).

Un vero spettacolo la nostra portacolori che, da quel successo a Glasgow (Gran Bretagna) dell’anno passato, ha compiuto uno step importante. Non è un caso che, in questo momento, sia lei il riferimento mondiale della distanza e lo ha ribadito con forza nella piscina del Foro Italico, in uno scenario unico, particolarmente gradito dalla nostra Nazionale. Panziera che dunque si è imposta, sfruttando il riferimento di Hosszu, in testa al passaggio dei 100 metri, per poi dar libero sfogo ai motori dalla terza vasca in avanti.

Un successo in stile “Federica Pellegrini”, frutto di una progressione infinita che non sembra esaurirsi mai. Katinka, dopo essere stata messa dietro nelle Championships Series della Fina, ha rimediato un’altra sconfitta (2’08″83) e per la rassegna iridata in Corea del Sud (21-28 luglio) c’è da preoccuparsi. A completare il podio troviamo la spagnola Africa Zamorano (2’10″56).