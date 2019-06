Trofeo Settecolli: Simona Quadarella fa doppietta e conquista gli 800 sl

Simona Quadarella 2“. Potrebbe essere il titolo di un film ma in realtà si parla di una gara di nuoto e nello specifico di un 800 stile libero di grande qualità. Dopo aver strabiliato tutto ieri nelle trenta vasche con un riscontro da top-3 mondiale in quest’annata, la romana ha concesso il bis nella seconda giornata del Trofeo Settecolli 2019 su questa distanza, vincendo nettamente il duello contro l’ungherese Ajna Kesely (8’25″29) e prendendosi le luci della ribalta con il quinto tempo mondiale dell’annata di 8’21″20.

Un passo da 31″3 per vasca da parte della nostra portacolori, sufficiente per fiaccare il resto delle concorrenti ed arrivare in solitaria come piace a lei. Senza dubbio la portata di questo tempo è diversa da quella di ieri ma per il momento va bene così. “Era il crono che io e il mio allenatore c’eravamo prefissati. Affrontare in rapida successione questa gara, dopo quella di ieri e visto il momento di preparazione, non era facile per cui sono contenta di quanto ho saputo fare. Ho ritrovato in questo meeting delle giuste sensazioni. Domani chiuderò con i 200 sl anche per cambiare…“, le parole ai microfoni della Rai della tre volte campionessa d’Europa a Glasgow (400, 800 e 1500 stile libero). Per la cronaca, a completare il podio, troviamo Martina Rita Caramignoli (8’37″62).