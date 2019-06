Trovato positivo al Clostebol il velocista brasiliano Gabriel Santos

Gabriel Santos, nuotatore velocista brasiliano ventitreenne è risultato positivo al Clostebol in un test a sorpresa effettuato il 20 maggio scorso a San Paolo, come ha riportato il sito Globoesporte. Con questo stop (un anno con valenza retroattiva) il nuotatore non potrà partecipare ai giochi Panamericani di Lima e soprattutto ai campionati mondiali di Gwangiu. Arriva automatica anche l’esclusione dalla Champions Isl, nella quale avrebbe partecipato con il team guidato dalla Sandeno, i DC Trident. Gabriel Santos ha immediatamente chiesto le controanalisi, reclamando la propria innocenza.

Gabriel Santos in carriera ha vinto la medaglia d’argento ai Mondiali di Budapest nel 2017 nella staffetta 4×100 stile libero e nei Panpacifici dell’anno passato, disputati a Tokyo, si è aggiudicato il successo con i suoi compagni di squadra. In stagione ha nuotato il crono di 48″45 ai campionati brasiliani, confermandosi come uno degli atleti più costanti della compagine verdeoro.

