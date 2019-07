32 medaglie totali e 6 d'oro: l'Italia è nella Top 10 di Tokyo secondo le proiezioni virtuali

Secondo l'ultimo studio pubblicato da Gracenote (18 luglio 2019), l'Italia potrebbe conquistare 32 medaglie complessive alle Olimpiadi di Tokyo 2020, battagliando con Olanda e Germania per le ultime posizioni nella Top 10. Il medagliere virtuale Gracenote viene elaborato sulla base di un modello statistico applicato a un database comprendente i risultati attuali degli atleti partecipanti agli sport olimpici. Il modello viene aggiornato periodicamente a seconda dei risultati ottenuti durante la stagione da ogni sportivo.

Scherma regina delle medaglie d'oro

Stando a questa analisi, la rappresentativa azzurra ha le potenzialità per mettersi al collo 6 medaglie d'oro, 10 d'argento e 16 di bronzo, considerando l'insieme complessivo delle discipline individuali e di squadra. L'Italia andrebbe così a migliorare il bottino raccolto alle Olimpiadi di Rio de Janeiro (28 totali) senza però riuscire ad aumentare la quantità di metallo pregiato (furono 8 gli ori vinti in Brasile). La scherma e il nuoto sono destinati a essere i nostri sport di riferimento, ma potrebbero arrivare grandi soddisfazioni anche dal karate, al suo debutto come disciplina olimpica. La scherma dovrebbe farla ancora da padrona con 5 ori: ad Alessio Foconi (fioretto), Alice Volpi (fioretto), Mara Navarria (spada) si aggiungerebbero le squadre del fioretto maschile e femminile. La sesta medaglia d'oro potrebbe invece arrivare dalla vela, con la coppia Ruggero Tita e Caterina Banti nella classe Nacra 17.

La lotta per il podio: 10 argenti e 16 bronzi

Più variegata, invece, la composizione delle 10 papabili medaglie d'argento: Diana Bacosi (skeet), Frank Chamizo (lotta), Gerhard Kerschbaumer (mountain-bike), Gregorio Paltinieri (nuoto, 1500), Letizia Paternoster (omnium), Simona Quadarella (nuoto, 1500), Pietro Ruta e Stefano Oppo (due senza), più la sciabola maschile, le ragazze della ritmica (all-around) e il quattro di coppia maschile (canottaggio).

Nel gruppo più nutrito, quello dei 16 bronzi, potrebbero invece figurare: Simone Alessio (taekwondo), Viviana Bottaro (karate), Arianna Bridi (10 km in acque libere), Luigi Busa (karate), Mattia Busato (karate), Piero Codia (100 farfalla), Abraham Conyedo (lotta), Mauro De Filippis (trap), Daniele Garozzo (fioretto individuale), Gregorio Paltrinieri (800 stile), Margherita Panziera (200 dorso), Simona Quadarella (800 stile), Gabriele Rossetti (skeet), la sciabola femminile, il quattro con maschile (canottaggio) e la pallanuoto femminile.

USA inarrivabili, ma occhio al Giappone

In testa al medagliere sono destinati a piazzarsi con ogni probabilità gli Stati Uniti (126 medaglie complessive e 51 ori), seguiti dalla Cina (81 medaglie e 38 ori). Attenzione alla potenziale lotta serrata per l'ultimo gradino del podio: la Russia (65 medaglie), ancora orfana dell'atletica per squalifica, rischia di essere scavalcata dal Giappone, padrone di casa, per il quale è previsto un clamoroso incremento rispetto al bottino di Rio de Janeiro (67 medaglie, +62%).