4 anni di squalifica: la Russia è esclusa dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 e dal mondiale 2022

Da Losanna arriva la bomba: l’agenzia mondiale antidoping WADA, con una sentenza unilaterale, ha ufficialmente bannato la Russia da tutte le competizioni internazionali per i prossimi 4 anni.

La sentenza arrva dopo lo scandalo doping che aveva colpito l’agenzia antidoping russa RUSADA, dichiarata di fatto colpevole per la manipolazione dei dati di laboratorio risalenti a un’investigazione del gennaio del 2019. Dati consegnati dalla stessa RUSADA alla WADA come parte dell’accordo per il processo di riammissione che era iniziato nel 2018, dopo che la stessa agenzia era stata travolta dallo scandalo ‘doping di Stato’ risalente alle Olimpiadi di Sochi del 2014.

E’ un’autentica bomba dunque quella della WADA, che di fatto costa alla Russia le partecipazioni alle prossime olimpiadi di Tokyo 2020, così come quella al Mondiale FIFA del 2022.

Esattamente come fu a Pyeongchang però gli atleti russi che saranno in grado di provare la propria pulizia e di non essere stati coinvolti nello scandalo, saranno in grado di garaggiare a Tokyo sotto bandiera neutrale (nelle ultime olimpiadi invernali lo fecero con la dicitura ‘Olympic Athlete from Russia’ e bandiera a 5 cerchi del CIO): a Pyeongchang furono ben 168 gli alteti russi ammessi alle competizioni; con 17 medaglie complessive (2 ori, 6 argenti e 9 bronzi).

Silver medalist Nikita Tregubov of Olympic Athlete from RussiaGetty Images

Una sentenza che segue dunque un lungo percorso iniziato da tempo; e dove il peso a livello di processi geopolitici è comunque in qualche modo una parte integrante. La Russia infatti è bannata da tempo ad esempio a livello dell’atletica, dove ormai sconta una squalifica dal 2015.

UEFA Euro 2020: la Russia ci sarà

Nonostante questo però il ban non colpirà la nazionale di calcio ai prossimi Europei in programma questa estate. La UEFA infatti non fa parte di quello che la WADA definisce ‘'major event organisation’; e dunque non è colpita dal ban che va a inficiare invece tutto ciò che è in qualche modo connesso al Comitato Olimpico o appunto a un organismo come la FIFA (che organizza il mondiale di calcio da cui la Russia sarà quindi esclusa a priori; e che proprio la Russia aveva organizzato nel 2018).

Il presidente della Russia Vladimir Putin (s) e il presidente della FIFA Gianni InfantinoGetty Images

Un problema in meno per il presidente della UEFA Ceferin: la Russia infatti non è solo una squadra avente diritto di partecipazione, ma anche una della nazioni che avrà diritto ad ospitare le gare (San Pietroburgo).