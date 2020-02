Milano-Cortina 2026 e le ATP Finals a Torino sono ufficialmente realtà. In serata, infatti, il Governo ha approvato il decreto legge che stabilisce l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-cortina 2026 e delle ATP Finals a Torino dal 2021 al 2025.

Collettiva la soddisfazione per l'approvazione di questi importanti passaggi che nobilitano il panorama sportivo italiano con due manifestazioni di altissimo livello. Interviene in merito Giancarlo Giorgetti, sottosegretario con delega allo sport del precedente Governo, che tanto si era impegnato in prima persona perché questi due progetti prendessero forma:

" Sono contento che il governo abbia approvato il decreto per le Olimpiadi Milano Cortina e Atp Finals di Torino.Qualcosa di buono va avanti: personalmente ringrazio il ministro Vincenzo Spadafora per l'impegno e la lealta' di aver portato avanti i progetti partiti e realizzati dal precedente Governo "

Soddisfatto anche l'attuale Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora:

" Felice per l'approvazione in cdm del decreto per le Olimpiadi Milano-Cortina e le Atp Finals Torino, frutto di uno sforzo corale portato avanti con un'attenzione particolare ai territori. Il nostro Paese negli appuntamenti importanti sa dimostrare grandi capacità! "