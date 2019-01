IlGgoverno, a quanto si apprende, ha firmato la lettera di garanzia a sostegno della candidatura italiana di Milano e Cortina per i Giochi Invernali del 2026.

" Sono soddisfatto per il via libera del governo alla candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali alle condizioni concordate. Un bel segnale: ora vinca il Migliore! "

così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti commenta a caldo la firma alla lettera di candidatura di Milano-Cortina 2026 nel Consiglio dei Ministri odierno.

Milano-Cortina porterà quindi avanti la candidatura in concorrenza con Stoccolma, mentre Calgary si è già ritirata dopo un referendum popolare. anche la capitale svedese era in dubbio sul possibile ritiro, ma per ora la candidatura resta in piedi, quindi sarà sostanzialmebte un gioco a due per l'assegnazione dell'organizzazione della XXV edizione dei Giochi Olimpici invernali.