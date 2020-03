Bach: "Prematuro cancellare le Olimpiadi di Tokyo 2020, ma valutiamo vari scenari"

La cancellazione dei Giochi Olimpici di Tokyo2020 "non è in agenda", sebbene il CIO stia prendendo in considerazione scenari diversi. "Ma è presto per decidere, mancano pur sempre 4 mesi".

Se dovessimo fare una sintesi estrema, è questo il pensiero di Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico e intervistato oggi sulle pagine del New York Times. A tenere banco è chiaramente la questione Coronavirus e le Olimpiadi, la cui cerimonia di apertura al momento resta prevista a Tokyo per il prossimo 24 luglio. Incalzato dal collega del NYT, Bach ha provato a fare il quadro della situazione:

" Siamo colpiti da questa crisi come chiunque altro e siamo preoccupati come chiunque altro. Non viviamo in una bolla o su un altro pianeta. Ma nessuno può dire quale saranno gli sviluppi domani, fra un mese o fra oltre quattro mesi per cui non sarebbe responsabile fissare una data per una decisione o prendere una decisione adesso basandoci sulle speculazioni relative agli sviluppi futuri. "

Thomas Bach qualche giorno fa all'accensione della fiaccola Olimpica in Grecia, a Olympia, 12 marzo 2020Getty Images

Bach ha poi proseguito chiarendo le idee su come sta lavorando in questo momento l’apposita commissione istituita dal CIO:

" Ci sono diverse previsioni, per questo facciamo affidamento sulla nostra task force che include l'OMS, che ci sta dicendo che è troppo presto per prendere una decisione. Allo stesso tempo stiamo monitorando da vicino quello che sta succedendo. "

Bach ha poi confermato però la presenza di un ‘piano B’, che al momento però ancora non include lo spostamento a data da destinarsi:

" Ovviamente stiamo considerando vari scenari ma mancano ancora quattro mesi e mezzo. E ci sono leghe e federazioni molto più ottimiste di noi visto che hanno sospeso le loro competizioni solo fino ad aprile o maggio mentre le Olimpiadi inizieranno a fine luglio. Non mi presterò a speculazioni e diciamo a tutti gli atleti e a quella metà del mondo che guarda le Olimpiadi che la cancellazione dei Giochi ad oggi non è in agenda. "

Sull’aspetto degli enormi interessi economici legati alla questione, e di un CIO a quel punto con problemi finanziari, Bach è categorico: