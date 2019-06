Chi voterà per Milano-Cortina e Stoccolma? Ci sono 8 teste coronate: re, principi e nobili

Lunedì 24 giugno si svolgerà l’elezione per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026: a Losanna (Svizzera) scopriremo chi avrà l’onore di ospitare i Giochi del ghiaccio e della neve. Sono rimaste in corsa le candidature di Milano-Cortina e di Stoccolma, testa a testa serratissimo tra Italia e Svezia: attorno alle ore 18.00 scopriremo chi potrà fare festa e iniziare a programmare l’evento che andrà in scena tra sette anni. A decidere saranno 95 membri del Comitato Olimpico Internazionale ma soltanto 86 avranno effettivo diritto di voto: tre italiani, due svedesi, tre persone sospese e il Presidente Bach non si recheranno all’urna.

A esprimere la propria preferenza saranno dunque 86 eletti a cui spetterà il gravoso compito. Tra di essi ci sono anche 8 teste coronate, cioè esponenti di Famiglie Reali provenienti da tutto il mondo. La Principessa Vittoria di Svezia sarà riuscita a portarli dalla sua parte? Scopriamo chi sono i nobili che voteranno in merito alle Olimpiadi Invernali 2026, ricordiamo che servirà la maggioranza assoluta dei voti per imporsi.

I nobili chiamati a esprimere il proprio voto