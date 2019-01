Consegnato al CIO il dossier Milano-Cortina 2026 ed è online anche il sito ufficiale

Dalle 20.26 di questa sera è visibile online il sito ufficiale della candidatura di Milano-Cortina ai Giochi Olimpici invernali 2026. L'indirizzo è www.milanocortina2026.coni.it e al momento c'è solo la versione in inglese. "Milano Cortina 2026. The dream begin here" è il messaggio nella home page del sito dove appaiono anche una serie di video messaggi del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, del sindaco di Cortina d'Ampezzo Gianpietro Ghedina, di quello di Milano, Giuseppe Sala, del presidente del Coni Giovanni Malagò e del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Nelle pagine interne del sito è consultabile anche l'intero dossier do 127 pagine (con grafici e foto) presentato oggi al CIO con le varie location in cui si svolgeranno gare, cerimonie e premiazioni.

Quattordici i siti olimpici divisi in quattro cluster: Milano, Valtellina, Cortina e Val di Fiemme. La Cerimonia di apertura allo stadio Meazza, la Scala del Calcio, capace di contenere fino a 80mila spettatori, sarà quella con il maggior pubblico insieme a quella di Pechino 2022. Suggestiva la location della Cerimonia di chiusura, per cui è stata scelta l'Arena di Verona, uno dei monumenti storici più conosciuti e visitati al Mondo.

Per quanto riguarda le gare di sci alpino maschile, le gare si svolgeranno in Valtellina sulle piste di Bormio e dello Stelvio. Lo sci femminile sarà sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d'Ampezzo, già tappa fissa della Coppa del Mondo. A Milano saranno organizzate le gare di hockey ghiaccio, pattinaggio artistico e short track. Sulle piste di Livigno le gare di snowboard e di freestyle.

In Val di Fiemme, a Baselga di Pinè si disputerà il programma di pattinaggio di velocità (pista lunga), a Tesero le gare di sci di fondo, mentre a Predazzo sono previste le gare di salto con gli sci. Ancora a Cortina, ma in città, si disputeranno le gare di curling, mentre al centro 'E.Monti' in sono in programma bob, slittino e skeleton. Anterselva, in Alto Adige, sarà infine il teatro del biathlon. Milano-Cortina è in corsa per l'assegnazione dei Giochi Invernali 2026 con la capitale svedese Stoccolma. L'assegnazione è in prevista il prossimo mese di giugno a Losanna.