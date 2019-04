Conte parla di Olimpiadi 2026: "Auspico sia un progetto vicente, lavoriamo anche per le ATP Finals"

" Giovedì sera ho firmato la seconda lettera di garanzia per la candidatura di Milano e Cortina per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. Per me è stato motivo di orgoglio sottoscrivere l'impegno del Governo a sostenere questo progetto che se, come auspico, sarà vincente, darà ulteriore slancio alle comunità locali. Questo impegno, al pari di quello per le Atp Finals, dimostra che questo Governo, al contrario di quel che si vuol far credere, è favorevole ai grandi eventi purché siano sostenibili "

Così in una nota il premier Giuseppe Conte.

"Il Governo sostiene la candidatura di Milano e Cortina con la consapevolezza che l'eventuale assegnazione garantirà al territorio benefici economici, turistici e infrastrutturali. Senza dimenticare che l'avvio di cantieri genera sempre lavoro", ha spiegato ancora Conte.

Mikaela Shiffrin a CortinaGetty Images

"È vero che è stato un percorso lungo e dibattuto, ma quello che conta è il risultato e cioè che oggi abbiamo un progetto pienamente condiviso da Governo, enti locali, Coni", aggiunge. "Anche in questo caso è cambiato l’approccio e il modus operandi rispetto al passato: non assumiamo impegni insostenibili né ci avventuriamo in iniziative che non abbiano una sicura ricaduta positiva per il Paese. Nel caso delle Olimpiadi abbiamo sollecitato una stima economica che, seppure in via prudenziale, ha anticipato come il progetto Olimpiadi, per come è stato progettato, è pienamente sostenibile e fruttuoso".

" L’organizzazione di un’Olimpiade è sicuramente un’enorme vetrina che può dare lustro e visibilità alle nostre Alpi, alle nostre bellezze paesaggistiche, all’intera Italia "

"Il Governo garantirà gli oneri per le spese di sicurezza, ma anche degli investimenti infrastrutturali, purché siano funzionali e possano rimanere in dote ai territori anche al termine della parentesi olimpica."Abbiamo fatto tanto, ma ancora possiamo e dobbiamo tanto, continuando su questo percorso virtuoso di dialogo e confronto tra i diversi attori coinvolti nel progetto. Un ringraziamento va in particolare al Sottosegretario alla Presidenza Giorgetti, che sta proficuamente valorizzando la sua delega allo sport", aggiunge.

Adesso, come recita lo slogan della candidatura, "dreaming together", sogniamo insieme le Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e Cortina