Per la prima volta dopo 36 anni l'accensione della torcia olimpica dal braciere di Olimpia, cerimoniale che dà il via al viaggio della Fiaccola attraverso il mondo prima di accendere il braciere finale nello stadio olimpico della cerimonia d'apertura, si terrà a porte chiuse.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, per rispettare le norme volte a contenere il contagio da Coronavirus Il Comitato Olimpico Greco ha deciso di escludere gli spettatori sia dalle prove generali, sia dalla cerimonia vera e propria in programma il 12 marzo prossimo.

Il pubblico non potrà perciò sedersi sui pendii erbosi del sito antico di Olimpia, patria della fiamma perenne, ma la manifestazione si ridurrà all'accensione in tono minore, una staffettà di tedofori di sette giorni e la successiva consegna definitiva della torcia il 19 marzo.

Nello stadio saranno presenti solo poche persone: una dozzina di delegati di Tokyo 2020 e circa 150 persone tra organizzatori, staff e persone che hanno avuto l'autorizzazione all'accesso. Al termine della cerimonia non sarà allestita la sala stampa, per evitare assembramenti.