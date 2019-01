Corruzione: il presidente del comitato olimpico del Giappone respinge le accuse

Il presidente del Comitato olimpico giapponese Tsunekazu Takeda ha respinto le accuse di qualsiasi illecito dopo essere stato incriminato in Francia per corruzione legata alla candidatura olimpica di Tokyo 2020. Takeda ha detto di aver collaborato con la magistratura nel corso di un'audizione a Parigi in una data non specificata e di aver "spiegato che non ero coinvolto in alcun atto illecito come la corruzione".

Una fonte giudiziaria francese ha dichiarato all'AFP che Takeda è stato incriminato lo scorso 10 dicembre in seguito a una serie di indagini su un pagamento sospetto di quasi due milioni di euro effettuato prima che la capitale giapponese venisse scelta per ospitare le Olimpiadi. L'indagine francese, avviata nel 2016, riguarda due pagamenti effettuati a un'impresa collegata al figlio dell'ex presidente senegalese della IAAF (La Federazione internazionale di atletica leggera). I pagamenti sarebbero stati effettuati in due fasi, prima e dopo il voto del CIO che ha deciso la città ospitante.

Takeda ha, però, replicato che "non è emerso alcun fatto nuovo" durante l'udienza di Parigi. Il numero 1 dello sport giapponese ha poi aggiunto che "le informazioni sbagliate sul fatto che sarei stato incriminato sono state condivise" e ha promesso che avrebbe "collaborato con le indagini per chiarire eventuali dubbi".