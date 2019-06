Dal duo Goggia-Moioli all'unità d'Italia: le carte vincenti del progetto Milano-Cortina 2026

A due giorni di distanza dall’assegnazione a Milano-Cortina dell’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali 2026 non si è certo smorzata l’euforia iniziale: per il Belpaese è una meravigliosa opportunità da sfruttare nel migliore dei modi senza incappare in annosi errori, ma anche la naturale conseguenza di una strategia a prova di bomba preparata a tavolino con dovizia di particolari. A bocce ferme, quali sono state le nostre carte vincenti che hanno contribuito a stregare i membri del CIO in quel di Losanna?

Italia unita

Per centrare il grande obiettivo a cinque cerchi abbiamo fatto fronte comune, ed è questa forse la notizia più straordinaria. Già, avversari storici abituati a mal tollerarsi nel quotidiano e soprattutto destra e sinistra unite verso il sogno di organizzare un’Olimpiade: stavolta niente campanilistiche divisioni tra Guelfi e Ghibellini e la cartina di tornasole è stata l’esultanza condivisa tra il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il Sindaco di Milano Beppe Sala. Ma anche la sintonia tra il numero uno del CONI Giovanni Malagò e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giancarlo Giorgetti. Da peggiori nemici ad alleati ideali, il passo è breve e porta dritto dritto a Milano-Cortina 2026.

Proposta migliore

Perché poi quello che conta è la “ciccia”, non l’aria fritta. L’accurato dossier contenuto nella chiavetta fatta recapitare al CIO di Losanna è stato il vero protagonista: la logistica, gli impianti di gara già presenti sul territorio e in predicato di essere ristrutturati oppure il PalaItalia di Rogoredo in costruzione, la ragionevole distanza tra le location, le eccellenze del nostro territorio e il precedente incoraggiante di Torino 2026, la sostenibilità economica e ambientale della nostra proposta… Tutto questo ha fatto la differenza e consentito di stracciare l’autorevole avversario Stoccolma-Are.

I discorsi delle atlete

S-T-R-E-P-I-T-O-S-E, basterebbe quest’unico aggettivo. Dal duetto delle “pòta-girls” Sofia Goggia-Michela Moioli – perfettamente a loro agio sul palco manco fossero consumate presentatrici oltre che leggendarie atlete – all’inglese perfetto e alle granitiche argomentazioni della campionissima di short track Arianna Fontana, passando per il viso acqua e sapone e per le aspirazioni della sua naturale erede Elisa Confortola: le nostre ragazze hanno stregato quel gruppo di indecisi e a conti fatti hanno spostato voti veri. Con determinazione, serietà alternata ad autoironia e voglia di sognare.

L’epico video di presentazione

Ultimo ma non certo per ordine di importanza è l’epico video di presentazione della candidatura congiunta Milano-Cortina annunciato dal palco di Losanna dall’irresistibile duo Goggia-Moioli. Sarà stata la voce fuori campo in stile “Signore degli Anelli”, le immagini mozzafiato delle due località, i vip coinvolti e le variegate eccellenze italiane: fatto sta che questa clip di tre minuti scarsi ha stesso tutti, ma proprio tutti. E noi cogliamo l’occasione per riproporla e gustarcela per l’ennesima volta!