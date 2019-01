Doping, WADA al lavoro per il recupero dei dati del laboratorio in Russia

Il ministro dello sport russo ha annunciato che gli esperti dell'Agenzia mondiale antidoping hanno avviato le procedure per copiare i dati del laboratorio antidoping di Mosca, il loro secondo tentativo di farlo. Il team di esperti della WADA è arrivato in Russia mercoledì per completare il recupero promesso di dati, compresi i risultati dei test antidoping, parte del lungo tentativo di Mosca di cancellare le accuse di doping di Stato nei suoi confronti. Gli esperti "hanno iniziato a lavorare con un gruppo di esperti russi", ha detto il ministro dello sport Pavel Kolobkov alle agenzie di stampa russe. Erano presenti anche rappresentanti del laboratorio di Mosca e investigatori russi.