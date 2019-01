Doping, WADA: non ci saranno nuove sanzioni alla Russia

La Russia non dovrà affrontare nuove sanzioni per il mancato accesso lo scorso dicembre degli investigatori al laboratorio di Mosca al centro del presunto caso di doping di stato. E' quanto riferisca la WADA, l'agenzia mondiale antidoping. "Diversi membri del Comitato Esecutivo hanno espresso la loro delusione per il fatto che la scadenza fosse mancata, ma hanno convenuto che nessuna sanzione in tal senso dovrebbe essere imposta", ha detto il Presidente della WADA Craig Reedie. La Russia resta comunque sotto osservazione delle autorità mondiali antidoping.