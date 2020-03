Elisa Di Francisca: "Spero che le Olimpiadi si disputino entro quest'anno"

Elisa Di Francisca pensa intensamente a quel che si spera sia a Tokyo 2020. I Giochi Olimpici in Giappone, previsti dal 24 luglio al 9 agosto, sono minacciati dal Coronavirus ed ecco che, in un quadro del genere, sono tante le posizioni espresse da atleti e addetti ai lavori che vorrebbero un rinvio dei Giochi. Un'eventualità che anche il Cio ha ammesso di prendere in considerazione. Di Francisca, tra le nostre fuoriclasse della scherma (2 ori e 1 argento olimpici; 7 ori, 5 argenti e 3 bronzi mondiali), punta decisamente al Giappone in quella che dovrebbe essere la sua ultima volta nella manifestazione a Cinque Cerchi:

" Io spero che i Giochi si disputino entro fine anno. Andrebbe bene a settembre, ma anche ad ottobre, novembre o dicembre. Mi sto allenando a casa in questi giorni. Sto approfittando di questa situazione per godermi la famiglia, cucinare e pulire, ma certo c'è preoccupazione per l'epidemia. Certo ci manca la pedana e l'allenamento non è specifico, ma mancano alcuni mesi all’Olimpiade. Io sto lavorando a terra, sul tappetino, per rafforzare braccia e gambe [@RaiSport] "

Sui progetti di vita

" Vorrei un secondo figlio. Non sono in grado oggi di escludere la mia presenza in modo categorico, ma certo i tempi si allungherebbero troppo e per me potrebbe essere troppo tardi. Spero proprio che l’Olimpiade si possa fare entro fine anno [@RaiSport] "