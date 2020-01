La lista delle sostanze dopanti proibite dalla WADA nel 2020: che cosa è vietato agli atleti?

La WADA, Agenzia Mondiale Antidoping, ha diramato la lista delle sostanze proibite e delle pratiche vietate nel 2020. L’elenco era già stato pubblicato una prima volta lo scorso 30 settembre ma è entrato in vigore a tutti gli effetti nella giornata odierna, come ha ribadito l’agenzia attraverso un comunicato stampa.

La lista resterà in vigore fino al 31 dicembre dell’anno appena incominciato, ma potranno esserci delle integrazioni, le sostanze possono essere vietate durante le competizioni o in periodi non agonistici oppure in entrambi i casi o, ancora, proibiti soltanto in determinati sport.

