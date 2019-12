La reazione della Russia: "I nostri atleti continuano la preparazione in vista di Tokyo"

La clamorosa decisione dalla WADA (Agenzia mondiale antidoping) di tagliar fuori la Russia dalle Olimpiadi per quattro anni ha fatto grosso scalpore, sostanzialmente rivoluzionando lo scenario in vista dei prossimi Giochi di Tokyo 2020 e non solo. I sovietici però non sembrano avere alcuna intenzione di accettare il verdetto e sono pronti a lottare per ribaltarlo.

Stanislav PozdnyakovFrom Official Website

Il comitato russo, infatti, in attesa di poter presentare ricorso, non demorde e in mattinata, stando a quando riporta Interfax, ha comunicato che gli atleti stanno continuando a prepararsi normalmente in vista delle più importanti competizioni internazionali. La dichiarazione in merito alla ferma volontà di proseguire la preparazione in vista delle Olimpiadi giapponesi e dei prossimi grandi tornei è giunta direttamente per bocca del presidente del Comitato olimpico russo Stanislav Pozdnyakov:

" Stiamo continuando a prepararci in pieno per i Giochi olimpici e per altre importanti competizioni. "

