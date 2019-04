Malagò: "L'80% dei cittadini è favorevole a Milano-Cortina 2026"

Malagò

" Tutti i riscontri che abbiamo, le indagini, hanno dimostrato che c'è una percentuale apparente dell'80% (a favore dei Giochi, ndr), un dato clamorosamente importante, che credo incida molto sulle valutazioni della Commissione "

Così Giovanni Malagò, presidente del CONI, parlando a margine del seminario di confronto con il Comitato di valutazione del CIO per la candidatura di Milano-Cortina 2026 ai Giochi invernali 2026. "Quello che conta, al di là dei numeri, è che in tre giorni e mezzo ho fatto 1200 km, se c'è una forza importante o marginale contro il progetto lo avverti. Invece dovunque siamo andati è stata una festa, a tutti i livelli, anche da persone non coinvolte. A meno che non si vive in regimi che non sono certo l'Italia, questa cosa non si costruisce. È il più grande termometro della volontà degli italiani e di queste terre di ospitare le Olimpiadi", ha aggiunto.

Le parole di Sala

" Milano è il miglior brand che il CIO può avere per garantire il successo nel 2026. Milano e Cortina hanno le Olimpiadi nel loro cuore, sarebbe il grande obiettivo della città non solo di politici e tecnocrati ma di tutta una popolazione, dagli anziani ai bambini "

Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, illustrando la candidatura dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026 con le città di Milano e Cortina dinanzi alla Commissione di valutazione del CIO. "I Giochi devono lasciare una eredità alla comunità locale. La città di Milano, grazie all'impegno personale di tutte le eccellenze tecniche, istituzionali, scientifiche e logistiche che possiede è una delle città più dinamiche d'Europa, può garantire sin d'ora il pieno rispetto di tutti gli obiettivi e le esigenze di entrambe le Agenda 2020 e dei nuovi standard olimpici", aggiunge.

"Sono orgoglioso di essere il sindaco di una città che per anni, molto prima che ci fosse qualche menzione delle Olimpiadi, ha implementato questi principi. Una città che oggi è pienamente impegnata su questi temi, indipendentemente dalla candidatura", ricorda Sala. "Milano ha certamente una visione per i Giochi, ma ha anche una visione per la città. E le due visioni sono incredibilmente simili. Milano è già olimpica oggi, indipendentemente dalle Olimpiadi. Siamo olimpionici per sicurezza, infrastrutture, logistica, ricettività, capacità di organizzare eventi importanti e sostenibilità. E credo che questa sia la migliore garanzia per il CIO", prosegue il sindaco. "Abbiamo chiesto all'Università Bocconi di prevedere l'impatto economico sul territorio dei Giochi. Secondo i loro dati, l'investimento, stimato in circa 868 milioni di euro e costi operativi di 952 milioni, genererà introiti per quasi 3 miliardi di euro e un valore aggiunto di 1 miliardo e 200 milioni. Tutto sommato, un risultato molto positivo, che darà impulso a nuove opportunità di sviluppo, lavoro e rigenerazione ecologica del territorio, sia dove si svolgono i Giochi sia a livello nazionale", ribadisce Sala.

"Milano offre ai Giochi un clima generale di grande sviluppo generato e valorizzato dall'Esposizione Universale 2015, che è cresciuto fino ad oggi. Insieme a Cortina vogliamo organizzare i Giochi Olimpici di maggior successo di sempre. Vogliamo Giochi che cambino il destino delle nostre comunità. Costruiremo infrastrutture che innovano la mobilità e le connessioni in modo decisivo", dichiara ancora Sala. "Vogliamo che le Olimpiadi siano un'opportunità per lo sport ma anche per la crescita. Olimpiadi che sono una fonte di opportunità per tutti. Questo è il motivo per cui accogliamo con favore l'impegno del Governo a finanziare direttamente parte dell'infrastruttura come forza trainante per la crescita. Ora il patto è veramente completo", conclude Sala.