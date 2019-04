Scambio di regali fra il presidente del CONI Giovanni Malagò e il capo della Commissione di valutazione del CIO, Octavian Morariu, in occasione della visita per la candidatura di Milano-Cortina ai Giochi invernali del 2026. L'ex rugbista romeno ha regalato al numero 1 dello sport italiano un biglietto ricordo originale per assistere a una gara di sci di fondo dei Giochi di Cortina del '56. Malagò ha invece regalato una copia di una medaglia d'oro dei Giochi di Roma 1960. Regali ritenuti emblematici e ben auguranti sul buon esito della candidatura italiana. Malagò, nel corso del suo discorso finale dinanzi alla Commissione, ha dichiarato:

" Grazie per l'atmosfera che si è creata durante questi giorni. Credo ci sia stata una atmosfera unica, tipicamente italiana. Questa è la nostra filosofia di vita, la nostra mentalità. Ma per me è importante sottolineare allo stesso tempo che siamo seri, professionali per quanto riguarda l'organizzazione di eventi sportivi "

Malagò ha poi ricordato la "lunga storia del Comitato olimpico italiano, una tradizione di persone che hanno avuto ruoli importanti in Italia e nel panorama internazionale. Basta ricordare il grande Giulio Onesti, quindi il mio collega e amico Franco Carraro, Mario Pescante e gli altri. Questo è un valore aggiunto per la nostra candidatura". Il presidente del CONI ha quindi parlato della candidatura:

" L'espressione di due magnifiche città, una metropoli come Milano che 'da cittadino romano' devo riconoscere oggi in Italia ha un altro passo. Cortina è la bellezza delle montagne mentre Lombardia e Veneto sono due regioni differenti ma allo stesso tempo simili. Sono il treno dell'economia italiana fin dalla nascita della Repubblica "

Su queste parole c'è stato anche uno scrosciante applauso della sala. "Siamo orgogliosi di questo gruppo e in ogni caso è stata una esperienza fantastica per la mia vita", ha concluso Malagò. Dal canto suo Morariu ha "ringraziato" il CONI e le autorità istituzionali per "la grande ospitalità" di questi giorni portando anche i saluti finali del presidente del CIO Thomas Bach.