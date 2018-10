Milano-Cortina 2026, Arianna Fontana a novembre sarà la testimonial della candidatura italiana

Arianna Fontana continua a rappresentare l’Italia degli sport invernali all’estero: dopo essere stata la portabandiera del Bel Paese alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (dove poi fu oro nei 500 metri femminili dello short track), l’azzurra sarà la testimonial della candidatura congiunta Milano-Cortina per il 2026.

Il 28 novembre infatti a Tokyo si terrà la presentazione ufficiale della candidatura italiana dinanzi all’assemblea dei NOCs (Comitati Olimpici Nazionali) e Fontana rappresenterà il nostro Paese affinché si tornino a disputare i Giochi in Italia a distanza di vent’anni da Torino 2006.

A margine di questo annuncio, Giovanni Malagò, come riporta “La Gazzetta dello Sport“, ha affermato che il budget per la candidatura italiana ammonta a 3 milioni di euro, uno a testa tra Lombardia, Veneto e CONI. Tra un mese esatto ci sarà il primo passo importante verso i Giochi del 2026, per tentare di riportare la torcia olimpica per le strade del nostro Paese.

roberto.santangelo@oasport.it