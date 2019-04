Si è aperta nella giornata di lunedì 1° Aprile, con una conferenza stampa presso la sede della Regione Vento, la visita ufficiale della Commissione di valutazione del Comitato Olimpico internazionale incaricata di esaminare la candidatura italiana Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali 2026. L’evento ha visto anche il lancio del nuovo claim della candidatura “Dreaming together”. Ad accogliere la Commissione internazionale erano presenti diverse autorità tra cui il Sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri con delega allo sport Giancarlo Giorgetti, il presidente del CONI Giovanni Malagò e il governatore del Veneto Luca Zaia, a dimostrazione dell’intesa ormai raggiunta con il Governo nel sostenimento della candidatura.

Prima tappa: ispezione presso gli impianti di Cortina, Tofane e Anterselva

Il programma che attende la Commissione, guidata dal membro del CIO Octavian Morariu, si annuncia particolarmente intenso. Nella giornata di martedì 2 aprile saranno visitate le Tofane, il sito scelto per ospitare le gare di sci alpino femminile, e gli impianti di Cortina (sliding center, stadio del curling e area destinata ad accogliere uno dei tre Villaggi Olimpici). L’ispezione proseguirà ad Anterselva, nel tempio del biathlon azzurro, quindi a Baselga di Piné, in Val di Fiemme, a Tesero ed a Predazzo, nelle località dove dovrebbero andare in scena gli appuntamenti di pattinaggio di velocità, sci di fondo e salto con gli sci.

Stoccolma resta l’unica rivale

L’esito della visita sarà sicuramente importante per decretare il futuro della candidatura italiana, la cui unica avversaria rimasta è ormai la città svedese di Stoccolma. La conclusione dell’ispezione è prevista per sabato 6 aprile con una conferenza stampa riassuntiva in programma a Milano.