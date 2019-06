Milano-Cortina 2026, dove si svolgeranno le Olimpiadi? Gli impianti di Lombardia, Veneto e Trentino

Le Olimpiadi Invernali 2026 si disputeranno a Milano e Cortina d’Ampezzo, con la candidatura italiana che ha sconfitto Stoccolma-Are riportando le Olimpiadi a 20 anni dall’ultima volta, dall’edizione 2006 di Torino. La proposta del Bel Paese ha convinto i membri del CIO che hanno così premiato un progetto caratterizzato da un’elevata sostenibilità, dai costi contenuti, dal fatto che tanti impianti di gara sono già realizzati e dovranno essere soltanto sistemati.

I Giochi del ghiaccio e della neve non andranno però in scena soltanto nel capoluogo meneghino e nella Perla delle Dolomiti, ma anche in altre località. La Valtellina sarà ampiamente coinvolta con le gare di sci alpino maschile che si disputeranno a Bormio, il biathlon sarà invece protagonista ad Anterselva (provincia di Bolzano) e il Trentino sarà coinvolto anche con le gare di sci di fondo e di salto con gli sci (in Val di Fiemme). A Cortina d’Ampezzo le gare di sci alpino femminile, ma anche il curling e gli sport da budello, poi la cerimonia d’apertura allo Stadio San Siro mentre quella di chiusura all’Arena di Verona.

Tutte le sedi

CERIMONIA D’APERTURA - Stadio San Siro di Milano (Lombardia)

CERIMONIA DI CHIUSURA - Arena di Verona (Veneto)

SCI ALPINO MASCHILE - Bormio (provincia di Sondrio, Lombardia)

SCI ALPINO FEMMINILE - Cortina d’Ampezzo (provincia di Belluno, Veneto)

SCI DI FONDO - Val di Fiemme (provincia di Trento, Trentino-Alto-Adige)

BIATHLON - Anterselva (provincia di Bolzano, Trentino-Alto-Adige)

BOB/SLITTINO/SKELETON - Cortina d’Ampezzo (provincia di Belluno, Veneto)

HOCKEY GHIACCIO - Milano (Lombardia)

PATTINAGGIO ARTISTICO - Milano (Lombardia)

SHORT TRACK - Milano (Lombardia)

SNOWBOARD - Livigno (provincia di Sondrio, Lombardia)

SCI FREESTYLE - Livigno (provincia di Sondrio, Lombardia)

PATTINAGGIO VELOCITÀ - Baselga di Pinè (provincia di Trento, Trentino-Alto-Adige)

SALTO CON GLI SCI - Val di Fiemme (provincia di Trento, Trentino-Alto-Adige)

CURLING - Cortina d’Ampezzo (provincia di Belluno, Veneto)