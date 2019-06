Milano-Cortina 2026, è tutto vero! Assegnate all'Italia le Olimpiadi invernali

Ora è ufficiale. Le Olimpiadi invernali 2026 si terranno in Italia, con il Bel Paese che ospiterà la sua terza Olimpiade invernale nella propria storia. Il CIO ha dato parere positivo dopo la serie di sopralluoghi svolti dalla Commissione che ha valutato gli impianti sportivi già in essere, le località, i servizi di spostamento, i luoghi di pernottamento, insomma, tutto il necessario per ospitare una Olimpiade.

47 a 34: l'Italia batte la Svezia

Le votazioni si erano già svolte nella mattinata, poi nel pomeriggio l’annuncio di Thomas Bach (il presidente del CIO) confermando la ‘vittoria’ dell’Italia che ha raggiunto il minimo di 42 voti necessari per battere la concorrenza svedese, rappresentata dalla candidatura Stoccolma-Åre con il risultato definitivo 47 a 34 e un astenuto.

Michela Moioli e Sofia Goggia a Losanna in occasione dell'assegnazione delle Olimpiadi 2026Getty Images

A 20 anni da Torino

È la terza Olimpiade invernale in Italia, che si svolgeranno a 20 anni esatti da Torino 2006, edizione in cui l’Italia conquistò 11 medaglie (5 ori e 6 bronzi). Nel 1956 ci fu invece l’edizione di Cortina d’Ampezzo con l’Italia che trovò 3 medaglie nel suo percorso. Anche nel 1944 le Olimpiadi invernali furono assegnate all’Italia, sempre a Cortina d’Ampezzo, ma non furono disputate a causa dei conflitti della seconda guerra mondiale. Sarà la quarta Olimpiade complessiva, considerando i Giochi Olimpici di Roma nel 1960.