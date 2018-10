Milano-Cortina 2026, ecco il progetto: budget da 1.6 miliardi, cerimonia d'apertura a San Siro

La lunga corsa di Milano e Cortina verso il sogno di ospitare le Olimpiadi 2026 è ufficialmente partita. Una settimana fa era stata presentata ufficialmente la richiesta, nella giornata di martedì è giunto l'ok del CIO. E, adesso, Milano-Cortina è in corsa con Calgary e Stoccolma per l'assegnazione dell'Olimpiade invernale.

Budget operativo da 1,6 miliardi

Il budget complessivo per le Olimpiadi Invernali del 2026 di Milano-Cortina è di circa 1,6 miliardi di euro suddivisi in 1,227 miliardi di budget operativo più 370 milioni di garanzia. "Numeri che dimostrano come il nostro dossier è il più low cost di tutti", sottolinea Luca Zaia che come i colleghi non sembra nemmeno troppo preoccupato dalla mancata erogazione di fondi da parte del governo: "Tra Veneto e Lombardia – ha continuato Zaia - stiamo parlando di due realtà che mandano ogni anno a Roma 76 miliardi di tasse, qualcosa riusciremo a combinare, no?”.

Cerimonia d’apertura a San Siro, chiusura in Veneto

Zaia ha spiegato come "per l’80-90% delle discipline di gara ci sia già un accordo di massima per la suddivisione fra le due realtà" e ha lasciato intendere che la cerimonia di chiusura si terrà probabilmente non a Cortina ma di sicuro in Veneto (nei giorni scorsi si era paventata la suggestione dell’Arena di Verona), mentre quella di apertura sarà quasi certamente allo stadio di San Siro.

" Non chiedeteci troppi dettagli perché non possiamo darli ai competitor. Ci siamo e per noi è fondamentale entrare nella short list per fare in modo che questa avventura possa partire. Di sicuro abbiamo un bel dossier.... "

Nel cluster 'Milano-Valtellina' sono previsti due villaggi olimpici a Milano e Livigno (1315 e 1441 posti letto) con 2756 fra tecnici ed atleti. Per il cluster 'Cortina-Val Di Fiemme' invece si prevede un vilaggio olimpico a Cortina (1176 posti) con la presenza di 2225 fra tecnici ed atleti.

Olympics RingsReuters

Bianchedi: "Sfida gigantesca ma i competitor temono e rispettano l’Italia"

La responsabile per il Coni delle candidature italiane ai Giochi nel corso della conferenza stampa di presentazione aveva svelato come la candidatura italiana sia molto rispettata all’estero.

" I nostri competitor speravano di non vederci invece ora sono preoccupati. Il presidente Malagò è appena atterrato a Buenos Aires per la sessione Cio sono giorni caldissimi. Siamo stati a Losanna a presentare la nostra proposta di candidatura ed il Cio ha molto apprezzato la nostra professionalità. Siamo pronti a lavorare ventre a terra. I tempi sono strettissimi e la sfida è gigantesca, dato che sarà la prima olimpiade organizzata con Agenda 2020. "

Ma cosa significa prima Olimpiade con l’Agenda 2020? A spiegarlo ci ha provato Giorgio Re dell’agenzia Weplan.

" Il Cio non ti chiede di costruire impianti secondo i vecchi parametri ma si sfrutta ciò che già c’è e di sfruttarlo in altra maniera. Non si possono inserire progetti che non siano già presenti nei piani di sviluppo delle città. Da questo punto di vista questa candidatura non ha cose da costruire, a parte il palazzo del ghiaccio di Milano che però è già previsto. "

Le tappe: assegnazione a giugno 2019

I prossimi appuntamenti di un calendario lungo che durerà ben 11 mesi, prevedono entro il gennaio 2019 la consegna del dossier di candidatura e tra marzo e aprile 2019 la commissione di valutazione effettuerà la visita ispettiva delle aree. La decisione definitiva è attesa per il giugno 2019, quando il CIO si riunirà a Losanna e darà il responso.