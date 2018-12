Milano-Cortina 2026, l'Alto Adige aderisce alla candidatura e coprirà il 10% delle spese

Un accordo a 3 fra Regione Veneto, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano per sostenere il percorso di candidatura di Milano e Cortina per l'organizzazione delle Olimpiadi invernali 2026. Oggi la Giunta provinciale di Bolzano ha dato il proprio ok all'intesa, stanziando una cifra di 116.937 euro a copertura del 10% delle spese necessarie a questa fase che prevede la formulazione del dossier di candidatura (entro l'11 gennaio con le garanzie entro aprile 2019) e lo svolgimento di una serie di attività, incontri, visite di delegazioni ed eventi. La consistenza della partecipazione della Provincia di Bolzano (il 10%) nasce in virtù del fatto che tra Veneto, Trentino e Alto Adige verranno ospitate 10 discipline olimpiche, una delle quali, ovvero il biathlon, avrà sede nel territorio altoatesino, più precisamente ad Anterselva, che sarà già sede dei Mondiali 2020.

"Condividiamo pienamente - ha sottolineato il presidente Arno Kompatscher - la volontà di coinvolgere nella candidatura per le Olimpiadi 2026 non solo la città di Milano e l'area di Cortina d'Ampezzo, ma tutto il territorio delle Dolomiti. Si tratta di un'occasione importante per valorizzare una zona unica al mondo dal punto di vista ambientale e paesaggistico, come confermato dalla tutela UNESCO. Per questo motivo appoggiamo con convinzione l'idea di una candidatura che sia rispettosa del territorio e che non abbia un impatto pesante sull'ambiente grazie all'utilizzo delle strutture esistenti, come il centro biathlon di Anterselva, e senza opere faraoniche".

L'accordo con Veneto e Trentino, che avrà validità sino al 30 giugno 2019, mette nero su bianco la partecipazione della Provincia di Bolzano alla governance del processo di candidatura, e, qualora l'Italia battesse la concorrenza svedese (Stoccolma), suddivide le 10 discipline olimpiche sui 3 territori. Oltre al biathlon in Alto Adige, in Trentino dovrebbero svolgersi sci di fondo, combinata nordica, salto con gli sci e pattinaggio di velocità, mentre il Veneto ospiterà sci alpino, skeleton, bob, slittino e curling.