" Coinvolgimento del Piemonte per Milano-Cortina 2026? Sarebbe scorretto e davvero poco serio "

Queste le parole, che non hanno bisogno di interpretazioni, del presidente del Coni Giovanni Malagò a margine dell’inaugurazione della scuola di danza per disabili “Special Angels”, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il n.1 dello sport italiano non si schiera in favore di ulteriori cambiamenti organizzativi e logistici per quanto concerne i Giochi Invernali in Italia, volendo tener fede agli impegni presi e rispettando gli accordi: “Se a distanza di due mesi, uno inizia a dire “sposta quello, metti quello” non è serio, a meno che ci siano elementi oggettivi che allo stato attuale delle cose non esistono“, ha sottolineato Malagò, volendo rispondere al governatore Alberto Cirio che aveva caldeggiato l’inserimento piemontese per mettere a disposizione alcune strutture.

Il massimo dirigente del Coni, poi, è tornato anche sull’ormai noto contrasto con Sport e Salute, precisando che non ci si trova in una condizione di “muro contro muro” ma di semplice rispetto delle parti. E’ previsto un incontro contro il nuovo Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che lunedì ha già incontrato il presidente e amministratore delegato della citata Sport e Salute Rocco Sabelli. La scadenza del 30 settembre, data nella quale il Coni e l’azienda pubblica italiana (che si occupa dello sviluppo dello sport) dovranno mettersi d’accordo sul contratto di servizio, si avvicina e dunque l’operato di mediazione dovrà accelerare il “proprio incedere”.

giandomenico.tiseo@oasport.it