Milano-Cortina 2026: quanto costano le Olimpiadi. E' davvero un affare?

La missione è compiuta. E adesso, in teoria, inizia il bello. L’assegnazione all’Italia con la candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali del 2026 è cosa fatta. E già dalla scorsa notte a Losanna, Milano, Cortina e di riflesso in tutto il Paese, è partita la festa.

Già perché le Olimpiadi oltre allo spolvero, all’orgoglio, alla bandiera, possono rappresentare per il Paese anche una buona occasione per il portafogli. A patto che le cose si facciano per bene (un patto, meglio metterlo in chiaro fin da subito, non sempre rispettato nella storia di questo Paese in materia di grandi eventi).

I numeri

I numeri però, i dati di fatto, almeno per il momento, parlano chiaro. Dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) arriverà un contributo per la messa in atto dei giochi Olimpici numero XXV di 962 milioni di dollari: al cambio odierno, circa 845 milioni di euro.

Una cifra importante e una base solidissima da cui far partire i Giochi, che con il nuovo protocollo 2020 – di cui tanto si è già parlato – saranno a impatto low-cost. Già perché proprio una delle ragioni per cui l’Italia ha vinto queste Olimpiadi risiede nel fatto che buona parte degli impianti è già esistente: 14 sedi di gara. Ex novo, a Milano, verrà costruito solo il PalaItalia di Rogoredo, un’arena che diventerà polifunzionale servita dall’alta velocità e con una capienza tra i 15mila e i 18mila posti. Un progetto che avrebbe preso il via a prescindere dall’assegnazione dell’Olimpiade, dal costo stimato di 61 milioni di euro e in cui in buona parte entreranno in gioco anche i privati.

Quattro di quelle 14 sedi di gara già esistenti, saranno da ristrutturare. Alcune anche in maniera abbastanza radicale. Come l’ex PalaSharp di Milano, a oggi in completo stato di abbandono e territorio desolato preda di criminalità e tossicodipendenti, che diventerà una delle sedi dell’hockey per le Olimpiadi. Così come la pista di bob in quel di Cortina, la cui stima di costo attuale è di 42 milioni di euro. Gli investimenti previsti in totale, insomma, sono pari a circa 346 milioni complessivi, in cui si includono oltre a quanto già citato anche la realizzazione dei villaggi olimpici e dei media center.

Gli studi degli atenei

I report di due università italiane però parlano chiaro. In termini di indotto, in termini di gettito fiscale, in termini di posti di lavoro, in teoria, l’Olimpiade può rappresentare un’opportunità. Utilizzando alcuni dati diffusi dalle analisi realizzate dall’Università La Sapienza di Roma e dall’Università Bocconi di Milano, si scopre come l’incremento del PIL tra il 2020 e il 2028 sarà di 81-93 milioni di euro annui per un volume d’affari complessivo di circa 2,3 miliardi di euro; questo secondo l’ateneo romano. Addirittura più positive le stime della Bocconi, che ritocca questa cifra al rialzo fino a 3 miliardi di euro. Le entrate fiscali nell’anno olimpico dovrebbero poi toccare quota 600 milioni di euro e solo in quei dodici mesi si parla di una creazione di circa 8500 posti di lavoro.

Il resto dovrebbe arrivare tutto dall’indotto. Tornando allo studio effettuato dall’Università Bocconi uno spettatore internazionale che si fermerà in media due giorni avrà un budget di circa 220 euro al giorno, a cui non vanno però inclusi i costi per i biglietti per assistere alle gare. Biglietti per le gare che complessivamente dovrebbero raggiungere la cifra di 2.5 milioni di ticket disponibili sul mercato per tutte le sessioni di tutti gli impianti, comprese cerimonie di apertura e chiusura.

I costi certi

Certo, poi, ci sono anche i costi. Quello per la ristrutturazione e la messa a punto di tutti gli impianti – già citati in precedenza e dal quale si dovrebbe attingere dalla cifra messa a disposizione dal CIO – e quelli per la spesa della messa in sicurezza, che spetta al governo, e che si aggira su 415 milioni di euro (stando ai dati ufficiali del dossier della candidatura consegnato al CIO).

In 'soldoni': è un affare oppure no?

In teoria lo può davvero diventare. Questo, chiaramente, a patto che le cose vengano fatte per bene. Se l’Italia dovesse infatti evitare di far lievitare come troppo spesso accaduto nella sua storia i costi di costruzione rispetto alle stime; i costi di ristrutturazione rispetto alle indicazioni sulle carta; se si rispettassero le regole reali evitando la solita cultura del sommerso, allora sì i numeri citati sopra negli studi sarebbero credibili e l’Olimpiade potrebbe rivelarsi un ottimo affare. Non resta che vigilare. E sperare che per una volta le cose vengano davvero fatte per bene.