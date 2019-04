Milano-Cortina 2026, sondaggio CIO: l'83% degli italiani è favorevole

L'83% degli italiani è favorevole alla candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026. E' quanto emerso dall'ultimo sondaggio effettuato dal CIO sul gradimento ai Giochi presentato dal presidente della Commissione di valutazione Octavian Morariu a Palazzo Reale. Per quanto riguarda l'Italia sono dati in crescita rispetto all'ultimo sondaggio presentato a Buenos Aires lo scorso mese di ottobre. L'87% di gradimento a Milano è il dato più alto mai registrato in un sondaggio del CIO, nel precedente era all'83%.

In Lombardia l'81% degli intervistati è favorevole ai Giochi, in Veneto l'80%. Lo stesso sondaggio effettuato per la candidatura di Stoccolma, in Svezia, ha registrato il 53% del gradimento (nel precedente sondaggio era al 49%).

" Dovunque siamo andati ci siamo sentiti benvenuti e la presenza di tutti gli stakeholder è la prova sempre necessaria per lo sviluppo e il successo di una candidatura. In tutti i siti che abbiamo visitato abbiamo trovato non solo organizzazione, ma passione [Octavian Morariu, presidente della Commissione di valutazione] "