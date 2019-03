Olimpiadi 2024, il Cio conferma la presenza del sollevamento pesi

Il Comitato Esecutivo del Cio, riunitosi oggi a Losanna, ha dato l'ok per la presenza del sollevamento pesi come disciplina olimpica ai Giochi di Parigi del 2024. Dietro al via libera c'è la garanzia della firma di un accordo tra la federazione internazionale pesistica (IWF) e l'Ita, l'agenzia di controlli antidoping internazionali. In un comunicato L'Iwf "accoglie" il sostegno del Cio, che ha riconosciuto "i significativi sforzi" della federazione "per garantire uno sport pulito e proteggere gli atleti puliti".