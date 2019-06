Olimpiadi 2026, Cio: il voto di Bach decisivo se i primi due scrutini saranno pari

Poche ore prima del voto decisivo per l'assegnazione dei Giochi Olimpici Invernali del 2026, il Cio ha chiarito che il presidente Thomas Bach, come da prassi, esprimerà il suo voto solo alla terza votazione nel caso in cui i prime due scrutini (con 82 delegati) dovessero terminare in pareggio. A quel punto i votanti diventerebbero 83 e non potrebbe esserci più un risultato di parità. Il Cio ha inoltre confermato che sui 95 delegati, 4 sono assenti, 3 si sono autosospesi, mentre non voteranno i 2 delegati svedesi (Gunilla Lindberg e Stefan Holm) e i 3 italiani (Ivo Ferriani, Franco Carraro, Giovanni Malagò).