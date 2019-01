Olimpiadi 2026, Giorgetti: "C'è una copertura statale che Stoccolma non ha ancora"

"E' una sfida importante per un paese, per dimostrare che le cose si possono fare bene senza buttare via i soldi. Questo è lo spirito con cui abbiamo spronato i protagonisti della vicenda. Un'Olimpiade sobria è quello che ci vuole per un paese come l'Italia". Lo ha dichiarato il sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, a proposito della candidatura Milano-Cortina per i Giochi Invernali 2026. "Se si partecipa a una corsa c'è la speranza vincere e il timore di perdere", ha spiegato ai microfoni di 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento. "Come governo abbiamo fatto uno sforzo di sintesi, non nego che ci siano state diverse visioni con i nostri alleati dei 5 Stelle. Abbiamo dato la possibilità ad enti, comuni e regioni di accettare la sfida, dando una copertura statale che al momento Stoccolma non ha: ha avuto una deroga dal Cio, per una volta - ha aggiunto - l'Italia ha fatto delle cose migliori rispetto agli svedesi".