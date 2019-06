Olimpiadi 2026, il Cio annuncia la partnership con Coca-Cola e il colosso cinese Mengniu

Il Comitato olimpico internazionale (Cio), Coca-Cola Company e China Mengniu Dairy Company Ltd hanno annunciato a Losanna, in occasione della 134esima sessione, la firma della prima storica partnership che unisce la nota azienda americana di bevande analcoliche e l'azienda alimentare cinese nella famiglia dei top partner dello sport mondiale. Il nuovo accordo congiunto ha una durata di 12 anni, fino ai Giochi olimpici del 2032. L'accordo prevede investimenti nei media tradizionali e digitali per promuovere i valori olimpici a livello globale. "Questa partnership è unica, con Coca Cola abbiamo la più lunga partnership nel mondo dello sport iniziata nel 1928 e a Los Angeles ci sarà la possibilità di festeggiare il centenario", ha ricordato il presidente del Cio Thomas Bach nel corso di una conferenza stampa. Questo accordo "unisce un iconico brand americano con un giovane e dinamico brand cinese, un altro esempio della forza unificatrice dello sport", ha aggiunto il numero 1 dello sport mondiale. Questa partnership supporta gli ambiziosi piani di crescita internazionale di Mengniu, con l'obiettivo di diventare uno dei principali produttori di latte al mondo entro il 2025. "Questo accordo a lungo termine è un'altra dimostrazione della rilevanza e stabilità dei Giochi olimpici in questi tempi di incertezza", ha dichiarato ancora Bach, "questa partnership darà un'altra dimensione alla promozione dei valori olimpici in tutto il mondo".