Il Cio ha chiesto alla candidatura di Stoccolma per i Giochi Olimpici Invernali del 2026 dei "chiarimenti" sulle garanzie finanziarie fornite. Una richiesta che arriva a pochi giorni dall'attribuzione della manifestazione. Lunedì a Losanna il Comitato olimpico internazionale farà infatti la sua scelta fra Milano-Cortina e Stoccolma-Are.

La lettera indirizzata al comitato svedese è datata 14 giugno, ha spiegato ad Afp Christophe Dubi, direttore delle candidature olimpiche del Cio. Il Comitato Olimpico si preoccupa in particolar modo dell'assenza di impegni vincolanti. "Abbiamo ricevuto una serie di lettere di intenti e di garanzie non vincolanti e questo rappresenta un rischio", ha scritto il Cio in una lettera che l'Afp ha potuto consultare tramite altre fonti. "Abbiamo un dialogo permanente, positivo e costruttivo con il Cio. A volte via mail a volte via cartacea", ha risposto un portavoce della candidatura svedese interrogato in merito dall'Afp. "Abbiamo scambi regolari con loro", ha aggiunto poi Dubi. "Nel rapporto della commissione di valutazione (pubblicato il 24 maggio ndr), tutti hanno potuto leggere come mancassero degli elementi. Si lavora su questa garanzie, come al solito bisogna perfezionare".