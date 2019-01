Olimpiadi 2026, Malagò: “Abbiamo il 50% di vincere, Stoccolma molto forte. Il governo ci tiene"

L’Italia è in piena lotta per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026, Milano e Cortina d’Ampezzo sono in corsa per ospitare la rassegna a cinque cerchi ma la candidatura del Bel Paese se la dovrà vedere con Stoccolma. La Svezia ha finalmente trovato un governo politico e questo potrebbe rimescolare le carte in tavola. Il sogno è naturalmente quello di ammirare i Giochi nella nostra Nazione ma non sarà semplice superare la concorrenza di un avversario molto ostico che ci darà filo da torcere fino alla fine.

La decisione verrà presa il prossimo 24 giugno dal CIO a Losanna (Svizzera), nel frattempo Giovanni Malagò è intervenuto alla trasmissione di Radio 1 Un giorno da pecora, esprimendosi sull'argomento.

" Al momento abbiamo il 50% delle chance di vincere. Posso dire che la candidatura di Stoccolma e Are è molto forte ma anche noi siamo molto credibili sotto tanti punti di vista. Speriamo bene perché è anche il giorno del mio onomastico. Siamo rimasti in due e mi sembra che il governo ci tenga e ho detto che si deve remare tutti nella stessa direzione. Dopo diverse complicazioni mi sembra che siamo arrivati a un punto in cui sarebbe non bello perdere. "

