Olimpiadi 2026, Malagò: "Sento una grandissima responsabilità, ma se si vince vinciamo tutti"

" Sento una grandissima responsabilità. Sto lavorando nel rispetto assoluto delle regole e i regolamenti, oltre alle dinamiche del codice etico che sono molto stringenti. L'ho detto in epoca non sospetta: se si vince vincono tutti, se si perde ci sarà invece il capro espiatorio. E su questo siamo mentalmente preparati "

Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parla alla vigilia della conference call in programma domattina (dalle ore 9.30 alle 10) dove la candidatura di Milano-Cortina ai Giochi Invernali del 2026 illustrerà il proprio dossier, in collegamento da Roma con Brisbane in Australia, alle federazioni invernali internazionali.

Si tratta dell'ultima presentazione ufficiale prima della decisione del Cio in programma a Losanna il prossimo 24 giugno. Al Foro Italico si troveranno oltre a Malagò, i sindaci di Milano e Cortina e i presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto.

Presenti pure i presidenti delle federazioni italiane di Sport Invernali, Flavio Roda, e del Ghiaccio, Andrea Gios, oltre al numero uno del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli. Compatibilmente con gli impegni istituzionali dovrebbe essere presente infine il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti.

Al termine dei discorsi sarà proiettato un video di cinque minuti descrittivo del master plan della candidatura. Voce narrante sarà quella dell'olimpionica Arianna Fontana con sottofondo un rondò veneziano. A seguire spazio a eventuali domande dei rappresentanti delle federazioni internazionali. Dopo la conference call, si svolgerà infine una riunione tra i rappresentanti della candidatura italiana che sarà funzionale anche per definire i dettagli della spedizione a Losanna dove Milano-Cortina si giocheranno l'assegnazione dell'Olimpiade con Stoccolma.