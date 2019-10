Olimpiadi 2032: l'Italia ci prova con Firenze-Bologna, Merola "Possiamo farcela"

" Abbiamo acceso la miccia, adesso si tratta di mettersi al lavoro perché deve essere una miccia lunga "

Lo ha detto il sindaco di Bologna Virginio Merola oggi a Firenze, dove è intervenuto a un convegno sull'ipotesi della candidatura per le Olimpiadi del 2032 dei capoluoghi di regione di toscana ed Emilia Romagna, organizzato dai quotidiani La Nazione, Il Resto del Carlino e Qn Quotidiano nazionale.

"Dobbiamo arrivare al 2025 per presentare la candidatura - ha spiegato Merola -, quindi c'è da costruire relazioni, da fare un piano di infrastrutture delle cose che servono. Dobbiamo coinvolgere soprattutto i cittadini, le associazioni dei nostri territori, e sulla base di questo lavoro preliminare andare poi a un confronto con il governo. Prima di tutto incontreremo il Coni, ma credo che abbiamo tutte le condizioni per provare a candidarci e a vincere questa candidatura su un'idea nuova di Olimpiade: non un'Olimpiade usa e getta, non un'Olimpiade accentrata in una sola città, ma un'Olimpiade che sia anche l'esposizione delle bellezze di un Paese com'è il nostro. Io credo che più coinvolgiamo e meglio è".

Il sindaco di Bologna ha poi aggiunto che "è evidente che la nostra idea è che il motore sia l'Emilia Romagna e intorno a questo coinvolgere più interlocutori possibili. Credo che sia innanzitutto da coinvolgere la capitale, e quindi siamo determinati a lavorare su questa prospettiva".