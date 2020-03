Olimpiadi a rischio? Atteso per giovedì un possibile annuncio di Thomas Bach

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono seriamente a rischio, la pandemia coronavirus sta mettendo in ginocchio tutto il mondo e lo sport è totalmente fermo quando mancano 139 giorni alla Cerimonia d’Apertura in programma il 24 luglio. I Giochi potrebbero slittare non soltanto di qualche mese come si era paventato poco tempo fa ma anche di uno o due anni, un posticipo praticamente obbligato vista la situazione planetaria e considerando l’importante emergenza sanitaria in cui ci troviamo. Oggi il CIO avrà una videconferenza con le varie Federazioni Internazionali di tutti gli sport, domani ci sarà anche un incontro tra i Comitati Olimpici Nazionali ma ormai il rischio di non poter disputare la rassegna a cinque cerchi tra il 24 luglio e il 9 agosto è estremamente concreto.

Thomas Bach, Presidente del CIO, è a Losanna insieme a pochi fedelissimi come riporta il Corriere dello Sport e sta cercando di difendere a tutti i costi il regolare svolgimento delle Olimpiadi ma sta vacillando e oggi dovrà dare una risposta alle 33 Federazione sportive collegate. Il sentimento dei vari vertici sembra essere univoco come riporta il quotidiano italiano: “Che senso ha tenere il punto, quando non solo lo sport ma mezzo mondo ormai si è fermato e rinchiuso in se stesso, rendendo impossibili gli spostamenti e lo svolgimento di qualsiasi attività agonistica, con i tornei di qualificazione e gli iter di selezione per i Giochi andati in fumo quando mancano soltanto 18 settimane alla Cerimonia d’Apertura?“.

La maggior parte delle Federazioni sembra dunque intenzionata a chiedere a Bach di rinviare tutto al 2022, anno in cui sono in programma anche le Olimpiadi Invernali a Pechino. L’intera stagione 2020 è davvero a rischio anche perché non si intravede una via d’uscita rapida per tornare all’attività di tutti i giorni in ambito sportivo. Un annuncio di Thomas Bach sul rinvio della rassegna a cinque cerchi potrebbe già arrivare nella giornata di giovedì quando è prevista la partenza da Atena della fiaccola olimpica.

