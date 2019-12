Olimpiadi, cambia l’ordine della cerimonia d’apertura: l’Italia nel 2022 sfilerà come penultima

Una novità importante a stravolgere il programma della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi. Oggi infatti, come riportato dall’ANSA, l’Esecutivo del CIO (Comitato olimpico internazionale) ha deciso di riordinare l’ordine di sfilata degli atleti in occasione della cerimonia di apertura e chiusura in vista dei prossimi Giochi, sia estivi che invernali.

Restano gli ingressi come prima della Grecia e come ultimo del Paese ospitante, vanno ad aggiungersi però alle ultime uscite coloro che ospiteranno le prossime edizioni a Cinque Cerchi. Ad esempio in quel di Tokyo penultima e terzultima saranno Francia e Stati Uniti in vista di Parigi (2024) e Los Angeles (2028). A Pechino, nei prossimi Giochi invernali del 2022, l’Italia sfilerà per penultima vista l’edizione di Milano-Cortina 2026.